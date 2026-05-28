Іран засудив США після погроз Трампа на адресу Оману – The Guardian

Іран різко відреагував на погрози США.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї засудив США після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив завдати удару по Оману, якщо той стане на бік Тегерана щодо питання повторного відкриття Ормузької протоки.

Під час засідання кабінету міністрів у Білому домі вчора Трамп заявив, що "знищить" союзника – Оман, якщо той не "поводитиметься як усі інші" в умовах триваючої суперечки щодо ключового морського шляху.

Про це інформує The Guardian.

Багаї висловив підтримку Оману – ключовому посереднику в ірано-американських контактах – після "погроз з боку американських посадовців", не згадуючи прямо Дональда Трампа.

Він також засудив удари США по Бендер-Аббасу – іранському портовому місту поблизу Ормузької протоки, назвавши їх неприйнятними на тлі зростання напруженості в регіоні.