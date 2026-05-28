Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ вдарили по НПЗ у Туапсе та системах розвідки ВПС росії

28 травня 2026, 11:14
ЗСУ вдарили по НПЗ у Туапсе та системах розвідки ВПС росії
Також є низка уражень по цілях в росії та на ТОТ України.

Сили оборони України в ніч на 27 травня завдали удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї та низці військових об'єктів росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Внаслідок атаки на Туапсинському НПЗ зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Жителі Туапсе повідомляли про низку вибухів у місті. Детальні наслідки атаки ще уточнюються.

НПЗ "Туапсинський" – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні росії з потужністю переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, яке постачають зокрема для збройних сил росії.

Генштаб підтвердив удари ракетами Storm Shadow по програмно-апаратних комплексах засобів автоматизації розвідки ВПС рф поблизу Воронежа, Таганрога на Ростовщині та в окупованому Севастополі.

Крім того, атаковано командні пункти підрозділів окупантів у районах Цвітних Пісків та Сорокиного на Луганщині, де також загорівся склад матеріально-технічних засобів. У Запорізькій області знищено виробництво БпЛА у районі Азовського.

Також уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ" поблизу Кам'янки та командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу "Бук-М2" біля Кадіївки на Луганщині.

НПЗЗСУудари по рфТуапсе

Останні матеріали

Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Політика
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 08:19
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Політика
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Переклад iPress – 27 травня 2026, 15:54
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2026, 12:43
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Політика
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Переклад iPress – 27 травня 2026, 01:37
Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється