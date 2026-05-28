ЗСУ вдарили по НПЗ у Туапсе та системах розвідки ВПС росії

Також є низка уражень по цілях в росії та на ТОТ України.

Сили оборони України в ніч на 27 травня завдали удару по нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї та низці військових об'єктів росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Внаслідок атаки на Туапсинському НПЗ зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Жителі Туапсе повідомляли про низку вибухів у місті. Детальні наслідки атаки ще уточнюються.

НПЗ "Туапсинський" – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні росії з потужністю переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє пальне, яке постачають зокрема для збройних сил росії.

Генштаб підтвердив удари ракетами Storm Shadow по програмно-апаратних комплексах засобів автоматизації розвідки ВПС рф поблизу Воронежа, Таганрога на Ростовщині та в окупованому Севастополі.

Крім того, атаковано командні пункти підрозділів окупантів у районах Цвітних Пісків та Сорокиного на Луганщині, де також загорівся склад матеріально-технічних засобів. У Запорізькій області знищено виробництво БпЛА у районі Азовського.

Також уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ" поблизу Кам'янки та командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу "Бук-М2" біля Кадіївки на Луганщині.