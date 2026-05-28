Трамп підтримав Пашиняна напередодні парламентських виборів

Трамп назвав Пашиняна "великим другом і лідером".

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів 7 червня.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав Пашиняна "великим другом і лідером", який робить Вірменію "сильною, заможною та безпечною", і заявив, що вірменський прем'єр поділяє його бачення миру та економічного розвитку для всього регіону.

"З цих причин Нікол має мою повну та беззаперечну підтримку на переобрання 7 червня 2026 року. Зробимо Вірменію знову великою!" – написав американський президент.

Окремо Трамп анонсував запуск спільної американсько-вірменської ініціативи Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) – "маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання". За його словами, проєкт має "трансформувати Південний Кавказ" та відкрити американським енергетичним компаніям нові логістичні можливості між Центральною Азією та США.

Трамп також повідомив, що держсекретар Марко Рубіо нещодавно відвідав Вірменію, де обговорював низку важливих двосторонніх угод.