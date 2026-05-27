Трамп хоче змусити федеральних службовців підписати угоди про нерозголошення інформвції – AP

27 травня 2026, 11:18
Юристи та профспілки поставили під сумнів законність пропозиції.

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір зобов'язати всіх чинних та майбутніх федеральних службовців підписувати угоди про нерозголошення інформації.

Про це повідомляє AP.

Відповідне повідомлення має бути офіційно опубліковано у Федеральному реєстрі 27 травня для збору коментарів щодо проєкту угоди. Документ стосуватиметься як нових, так і чинних співробітників федеральних відомств.

Як пояснює Управління кадрової служби США, форма призначена для документування згоди федеральних службовців дотримуватися зобов'язань щодо захисту непублічної та конфіденційної інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.

Управління кадрової служби послалося на "кілька нещодавніх випадків" несанкціонованого розкриття внутрішніх відомчих повідомлень. Зокрема, згадуються випадки, коли співробітники ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки без дозволу розкрили інформацію про заплановані імміграційні рейди. Окремо йдеться про ситуацію, коли The New York Times та The Washington Post отримали несанкціоновані дані про рейд США у Венесуелі в січні та відклали публікацію, щоб не наражати на небезпеку американських військових.

Юристи та профспілки поставили під сумнів законність пропозиції. Адвокат Майкл Вогельсанг нагадав, що Конгрес США вже ухвалив закон, який забороняє роботодавцям вимагати підписання угод про нерозголошення, і поставив пряме запитання: "Як Управління кадрової служби може прийняти положення, що порушує закон?"

Президент Американської федерації державних службовців Еверетт Келлі назвав ініціативу частиною кампанії з примушення держслужбовців до мовчання. "Ця угода є ще однією спробою адміністрації очистити державну службу від безпартійних кар'єрних службовців і замінити їх лоялістами, які не висловлюватимуться проти марнотратства, шахрайства та зловживань", – заявив він.

