Польща отримала попередню згоду США на виробництво ракет для Patriot

26 травня 2026, 18:16
Польща отримала попередню згоду США на виробництво ракет для Patriot
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Американські запаси були суттєво виснажені через війну з Іраном.

Сполучені Штати попередньо погодилися на виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot на польських підприємствах оборонної промисловості.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарий Томчик, передає RMF24.

"Спочатку американці скептично ставилися до того, щоб поляки могли виробляти ракети PAC-3 для систем Patriot. Після нашого візиту до США я вважаю, що все відкрито, і ми отримали попередню згоду від Державного департаменту", – заявив Томчик, додавши, що виробництво здійснюватиметься в рамках польського консорціуму.

"З військової точки зору це стало б для нас важливою спроможністю", – підкреслив він.

Чому США змінили позицію

Йдеться про ракети PAC-3 MSE – найновішу версію боєприпасів для Patriot. Нині їх виробляють близько 700 одиниць на рік, але США прагнуть збільшити випуск до 2 тис. до кінця 2030 року. Американські запаси були суттєво виснажені через війну з Іраном, постачання союзникам, зокрема Україні, та власні потреби армії США. Саме тому Вашингтон шукає виробничих партнерів і, схоже, готовий ділитися технологіями, до чого раніше ставився скептично. Аналогічних домовленостей домагається і Німеччина.

Польща вже експлуатує дві батареї Patriot і очікує на ще шість. Варшава послідовно проводить курс на локалізацію виробництва: купуючи велику кількість озброєння за кордоном, країна прагне розмістити виготовлення комплектуючих і сервісні послуги на власній території.

Томчик також повідомив, що американська сторона виявила "велику зацікавленість" у можливому виробництві в Польщі ракет великої дальності для систем HIMARS та ракет Hellfire, які використовуються, зокрема, на вертольотах Apache.

