ЄС розглядає тимчасове обмеження права вето для нових членів

26 травня 2026, 17:22
Фото: afp.com
Європейський Союз обговорює можливість тимчасово обмежити право вето для майбутніх держав-членів у певних сферах – зовнішній політиці, податках та інших питаннях, де нині потрібна одностайна згода всіх країн блоку.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

Ідею обговорюють на тлі травневих переговорів про вступ Чорногорії, яка вважається головним кандидатом і розраховує стати 28-м членом ЄС до 2028 року. Надалі такий механізм можуть поширити й на інших кандидатів, зокрема Молдову та Україну.

Поштовхом до дискусії став досвід з Угорщиною: за прем'єрства Віктора Орбана країна неодноразово блокувала важливі рішення ЄС через проросійську позицію. Зокрема, Будапешт тривалий час гальмував надання Україні кредиту на €90 млрд.

Водночас у Брюсселі визнають юридичну чутливість такого кроку: ЄС не хоче створювати враження "членства другого сорту" для нових учасників.

Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року, отримала статус кандидата у червні того ж року, а переговори формально стартували у 2024-му. Проте процес сповільнився – знову ж таки через позицію Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

