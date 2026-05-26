Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Австралія, Індія, Японія і США домовилися спільно побудувати порт на Фіджі

26 травня 2026, 11:11
Австралія, Індія, Японія і США домовилися спільно побудувати порт на Фіджі
Фото: EPA/UPG
Також країни підписали угоди щодо критично важливих мінералів і енергетичної безпеки.
Міністри закордонних справ Австралії, Індії, Японії та США домовилися спільно побудувати порт на Фіджі та підписали угоди щодо критично важливих мінералів і енергетичної безпеки.
 
Про це пише Reuters. 
 
Це вже третя зустріч групи Quad з вересня 2024 року: міністерки закордонних справ Австралії Пенні Вонг, міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара, міністра закордонних справ Японії Тосіміцу Мотеґі та державного секретаря США Марко Рубіо. Зустріч Quad відбулася на тлі переговорів між США та Іраном щодо можливої угоди про завершення тримісячного конфлікту та відкриття Ормузької протоки.
 
Група представила свій перший спільний інфраструктурний проєкт – порт на Фіджі.
 
"Ми будемо співпрацювати у сфері портової інфраструктури. Зокрема, у відповідь на нестачу портових потужностей на островах Тихого океану ми оголошуємо про плани працювати з Фіджі", – заявив Рубіо, додавши, що ця ініціатива стане "практичною демонстрацією нашої колективної здатності забезпечувати якісну та стійку інфраструктуру".
 
За словами Рубіо, країни Quad погодилися започаткувати ініціативу з енергетичної безпеки Індо-Тихоокеанського регіону та рамкову угоду щодо критично важливих мінералів.
 
Він додав, що рамкова угода визначатиме, як використовувати інструменти економічної політики та координувати інвестиції для зміцнення ланцюгів постачання критичних мінералів включно з видобутком, переробкою та переробленням відходів цих мінералів. Ця ініціатива може мати особливе значення для Японії після того, як Китай припинив постачання деяких мінералів, що використовуються в аерокосмічній, оборонній та напівпровідниковій промисловості, на тлі дипломатичної суперечки.Нью-Делі наполягає на візиті Дональда Трампа до Індії. Цю поїздку ймовірно, можуть поєднати із самітом Quad. 
 
Міністри закордонних справ не коментували можливість проведення саміту, однак минулими вихідними Рубіо заявив, що дипломати працюватимуть над організацією зустрічі до кінця року.

 

СШАЯпоніяАвстраліяІндіяпортвійна в Україні

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється