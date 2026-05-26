Сили оборони вдарили по командних пунктах і логістиці росії

26 травня 2026, 11:56
Сили оборони вдарили по командних пунктах і логістиці росії
Також підтверджено ураження РЛС в Луганській області.
Сили оборони завдали уражень по низці об'єктів росії. Зокрема, по командному пункту в Очеретиному (Донецька область) та пункту управління полку (Верхня Криниця, Запорізької області). Також уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області. 
 
Про це повідомили в Генштабі. 
 
Крім того, уражено склад БпЛА ворога та матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Під удар потрапила і залізнична цистерна з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.
 
"За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу “Сызранский” (Сизрань, Самарська обл., рф), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року", – розповіли в Генштабі.
 
А внаслідок атак 25 травня на лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Ярославль" пошкоджено обладнання та резервуари.
 
Окрім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 "Ніобій-СВ" (Ярськ, Луганська обл.).

Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
