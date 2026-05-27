Сікорський заявив, що росія наразі не здатна напасти на НАТО

27 травня 2026, 09:48
Фото: polradio.pl
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що сьогодні росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби така підготовка тривала, це можна було б побачити завдяки супутниковій розвідці.

Водночас він зауважив, що рф може вдаватися до диверсій та провокацій, які не переходять у формат повномасштабного вторгнення, і Альянс має бути до цього готовий. 

"росія залишається для нас загрозою, і до цього потрібно ставитися серйозно. Ми бачили, як протягом кількох місяців біля кордонів України поступово зосереджувалися близько ста тисяч військових. Зараз видно, що наміри російського диктатора владіміра путіна виявилися гіршими, ніж очікували у Західній Європі, тому ніхто більше не буде це ігнорувати", – йдеться у повідомленні польського зовнішньополітичного відомства. 

Раніше голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявляв, що росія залишається головною загрозою для Альянсу, однак не варто забувати й про терористичні угруповання. 

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що на нас чекає в майбутньому. Ми передбачаємо подальше нарощування російської військової машини. Ми будемо протистояти цьому, розвиваючи наші можливості – тобто все те, що ми плануємо закупити та придбати в найближчій і довгостроковій перспективі", – наголошував Драгоне. 

