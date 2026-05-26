Генсек ООН відреагував на заяви кремля про можливі удари по Києву

26 травня 2026, 19:23
Генсек ООН відреагував на заяви кремля про можливі удари по Києву
Антоніу Гуттеріш Фото: rbc.ua
Гутерріш заявив про необхідність уникати ескалації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву кремля про наміри завдати ударів по українських оборонних підприємствах і центрах ухвалення рішень у Києві. Він заявив, що глибоко стурбований такими коментарями.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Гутерріша, російська заява пролунала після повідомлень про атаку українського безпілотника по будівлі коледжу та гуртожитку в окупованому Старобільську на Луганщині. Водночас Генштаб ЗСУ заявляв, що тоді було уражено один зі штабів російського підрозділу "Рубікон".

Генсек ООН наголосив, що будь-які удари по цивільних об’єктах є неприпустимими. Він закликав уникати подальшої ескалації конфлікту, який уже призвів до значних жертв серед цивільного населення та ускладнює перспективи мирного врегулювання.

На заяву росії також відреагували в Міністерстві закордонних справ Німеччини. У Берліні повідомили, що викликали російського посла після закликів москви до іноземців та дипломатів залишити Київ через нібито підготовку ударів.

У німецькому МЗС заявили, що росія використовує погрози та ескалацію, а такі дії лише посилюють підтримку України з боку партнерів.

Китай також прокоментував ситуацію. Речниця МЗС КНР закликала сторони повернутися до переговорів і утримуватися від подальшого загострення конфлікту.

