Генсек ООН відреагував на заяви кремля про можливі удари по Києву

Гутерріш заявив про необхідність уникати ескалації.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву кремля про наміри завдати ударів по українських оборонних підприємствах і центрах ухвалення рішень у Києві. Він заявив, що глибоко стурбований такими коментарями.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Гутерріша, російська заява пролунала після повідомлень про атаку українського безпілотника по будівлі коледжу та гуртожитку в окупованому Старобільську на Луганщині. Водночас Генштаб ЗСУ заявляв, що тоді було уражено один зі штабів російського підрозділу "Рубікон".

Генсек ООН наголосив, що будь-які удари по цивільних об’єктах є неприпустимими. Він закликав уникати подальшої ескалації конфлікту, який уже призвів до значних жертв серед цивільного населення та ускладнює перспективи мирного врегулювання.

На заяву росії також відреагували в Міністерстві закордонних справ Німеччини. У Берліні повідомили, що викликали російського посла після закликів москви до іноземців та дипломатів залишити Київ через нібито підготовку ударів.

У німецькому МЗС заявили, що росія використовує погрози та ескалацію, а такі дії лише посилюють підтримку України з боку партнерів.

Китай також прокоментував ситуацію. Речниця МЗС КНР закликала сторони повернутися до переговорів і утримуватися від подальшого загострення конфлікту.