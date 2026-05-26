У Сирії виявили сліди секретної програми хімічної зброї режиму Асада

26 травня 2026, 19:48
Влада Сирії заявила про виявлення залишків секретної програми хімічної зброї, яка, за даними слідства, була пов’язана з режимом колишнього президента Башара Асада. Серед знайденого – сировина та боєприпаси, що можуть бути подібними до тих, які використовувалися під час хімічних атак у роки громадянської війни.

Про це повідомив постійний представник Сирії при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Мохамад Катуб, передає Reuters.

За його словами, також затримано 18 осіб, яких підозрюють у причетності до цієї програми. Серед них – колишні високопоставлені військові, політичні діячі та технічні фахівці, пов’язані з інфраструктурою хімічної зброї часів Асада.

Ці дані можуть стати одним із найвагоміших свідчень того, що елементи хімічного арсеналу Сирії могли зберегтися навіть після краху попередньої влади. Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас раніше попереджав, що авіаудари по сирійських військових об’єктах після зміни режиму могли ускладнити доступ до доказів і створити ризики зараження територій.

Протягом більш ніж десяти років ОЗХЗ неодноразово заявляла про неповне розкриття Сирією інформації щодо своєї хімічної програми. У звітах організації фіксувалися прогалини та суперечності в деклараціях щодо запасів і діяльності, пов’язаної з хімічною зброєю. Раніше ОЗХЗ також дійшла висновку, що є достатні підстави вважати застосування хімічної зброї сирійськими військовими, зокрема під час атаки в місті Дума у 2018 році.

Нова влада заявляє, що продовжує пошук і ліквідацію залишків інфраструктури хімічної зброї колишнього режиму.

Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Хай живе зв'язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
