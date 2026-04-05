Зеленський зустрівся із президентом Сирії

05 квітня 2026, 20:55
Зеленський зустрівся із президентом Сирії
Скриншот з відео
"Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом", розповів президент України.
Президент України Володимир Зеленський провів перемовини із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.
 
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram. 
 
"Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей", – написав Зеленський. 
 
За словами президента, на зустрічі говорили також про роль України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні. 
 
"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", – зазначив він. 

 

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється