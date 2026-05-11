У Сирії суд звинуватив двоюрідного брата Башара Асада у воєнних злочинах

У Сирії суд звинуватив двоюрідного брата Башара Асада, ексвисокопосадовця служби безпеки Атефа Наджиба у діях, “які рівносильні воєнним злочинам”.

Наджиба звинувачують в організації придушення протестів 2011 року, які згодом переросли в десятиліття громадянської війни. Колишнього президента Асада, його брата Махера та кількох інших високопосадовців судять заочно. Вважається, що вони втекли до росії після падіння колишнього сирійського уряду в грудні 2024 року.

Наджиб, колишній керівник відділу у справах політичної безпеки в південній сирійській провінції Дараа, де в 2011 році спалахнули мирні протести, є найвисокопоставленішим колишнім членом режиму, який постає перед судом особисто. Судовий процес розпочався у квітні. Суддя Фахр ад-Дін аль-Ар’ян зачитав вчора обвинувачення, державне телебачення транслювало частину засідання.

“Звинувачення проти вас стосуються подій у провінції Дараа на початку 2011 року, коли мирний протестний рух зустрівся з надмірним застосуванням сили”, – сказав Ар'ян.

Багато хто пов'язує повстання з арештом 15 березня 2011 року 15 учнів, яких звинуватили в написанні антиурядових гасел на стінах своєї школи. Це призвело до масових протестів та дедалі жорстокіших репресій проти них.