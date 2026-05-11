Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Сирії суд звинуватив двоюрідного брата Башара Асада у воєнних злочинах

11 травня 2026, 12:51
У Сирії суд звинуватив двоюрідного брата Башара Асада у воєнних злочинах
Фото: DW
Наджиба звинувачують в організації придушення протестів 2011 року, які згодом переросли в десятиліття громадянської війни.
У Сирії суд звинуватив двоюрідного брата Башара Асада, ексвисокопосадовця служби безпеки Атефа Наджиба у діях, “які рівносильні воєнним злочинам”.
 
Про це повідомляє DW.
 
Наджиба звинувачують в організації придушення протестів 2011 року, які згодом переросли в десятиліття громадянської війни. Колишнього президента Асада, його брата Махера та кількох інших високопосадовців судять заочно. Вважається, що вони втекли до росії після падіння колишнього сирійського уряду в грудні 2024 року.
 
Наджиб, колишній керівник відділу у справах політичної безпеки в південній сирійській провінції Дараа, де в 2011 році спалахнули мирні протести, є найвисокопоставленішим колишнім членом режиму, який постає перед судом особисто. Судовий процес розпочався у квітні. Суддя Фахр ад-Дін аль-Ар’ян зачитав вчора обвинувачення, державне телебачення транслювало частину засідання.
 
Звинувачення проти вас стосуються подій у провінції Дараа на початку 2011 року, коли мирний протестний рух зустрівся з надмірним застосуванням сили”, – сказав Ар'ян.
 
Багато хто пов'язує повстання з арештом 15 березня 2011 року 15 учнів, яких звинуватили в написанні антиурядових гасел на стінах своєї школи. Це призвело до масових протестів та дедалі жорстокіших репресій проти них.

 

Сирія

Останні матеріали

Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Політика
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 травня 2026, 11:28
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Політика
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2026, 00:03
SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється