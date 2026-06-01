Іноземні експерти, які розслідували воєнні злочини рф, припинили їздити в Україну – Reuters

Усе через брак фінансування від Трампа.

У 2025 році адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила фінансування програм, спрямованих на розслідування воєнних злочинів росії проти України. Через це росіяни можуть уникнути відповідальності.

Серед понад 40 організацій, які займаються розслідуванням воєнних злочинів в Україні та допомагають у судових процесах проти росіян, майже всі зіткнулися з браком фінансування. Серед опитаних агентством фахівців були правоохоронці, правознавці, правозахисники та дослідники.

Як стверджують джерела, десятки іноземних експертів, які збирали та аналізували докази на полі бою, припинили їздити в Україну, адже США скоротили обсяги коштів для країни. За словами посла США з питань кримінального правосуддя Бет ван Шаак, яка обіймала цю посаду за часів президентства Джо Байдена, скорочення допомоги США може призвести до відмови в правосудді багатьом жертвам, які постраждали від війни.

Повідомляється, що скорочення фінансування адміністрації Трампа вплинуло на половину проєктів у країні, які фінансували США та спрямовані на викриття воєнних злочинів росії. Водночас у Державному департаменті США заявили, що країна перекладає фінансовий тягар війни на Європу та інших "охочих партнерів", проте все ще надає значну допомогу Україні, зокрема на програми для "розслідування воєнних злочинів, правосуддя та притягнення до відповідальності за звірства".

За даними Офісу генпрокурора, українські правоохоронці відкрили понад 230 тисяч справ про воєнні злочини армії рф з початку повномасштабного вторгнення. Звинувачення стосуються нападів на цивільних осіб та обстрілів цивільної інфраструктури, викрадення та депортації дітей, тортур та сексуального насильства.