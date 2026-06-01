Іран швидко відновив підземні ракетні сховища – CNN
01 червня 2026, 09:35
Фото: DW
За даними ЗМІ, Тегеран відновив підземні ракетні бази менш ніж за два місяці після ударів Ізраїлю і США й атак у відповідь.
Експерти вважають, що Іран готується випустити "набагато більше" ракет великої дальності по Ізраїлю й іншим країнам Близького Сходу після того, як швидко розкопав свої підземні ракетні сховища.
Про це інформує CNN.
Протягом кількох тижнів удари США й Ізраїлю обмежували доступ Ірану до його підземних ракетних об’єктів, руйнуючи дороги й засипаючи входи до тунелів. Однак супутникові знімки, проаналізовані CNN, показують, як Іран використовував просте обладнання, таке як бульдозери й самоскиди, щоб викопати їх.
Через понад сім тижнів з моменту припинення вогню Іран, за даними ЗМІ, розблокував 50 із 69 входів до тунелів, які атакували США й Ізраїль на 18 підземних ракетних об’єктах. Іран також відремонтував інші частини баз, а також пошкоджені дороги. Речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі CNN повторив попередню заяву, що "американські збройні сили є найпотужнішими у світі й мають усе необхідне для виконання завдань у час і в місці, обраних президентом".
Експерти вважають, що Іран досі зберігає приблизно 1 тис. ракет у підземних сховищах. На їхню думку, цей запас навряд чи зазнав значної шкоди від ударів. Оцінки американської розвідки вказують на те, що Іран уже відновлює виробництво безпілотників і заміну ракетних пускових установок і виробничих потужностей, додає CNN.