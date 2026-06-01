Іран швидко відновив підземні ракетні сховища – CNN

За даними ЗМІ, Тегеран відновив підземні ракетні бази менш ніж за два місяці після ударів Ізраїлю і США й атак у відповідь.

Експерти вважають, що Іран готується випустити "набагато більше" ракет великої дальності по Ізраїлю й іншим країнам Близького Сходу після того, як швидко розкопав свої підземні ракетні сховища.

Протягом кількох тижнів удари США й Ізраїлю обмежували доступ Ірану до його підземних ракетних об’єктів, руйнуючи дороги й засипаючи входи до тунелів. Однак супутникові знімки, проаналізовані CNN, показують, як Іран використовував просте обладнання, таке як бульдозери й самоскиди, щоб викопати їх.

Через понад сім тижнів з моменту припинення вогню Іран, за даними ЗМІ, розблокував 50 із 69 входів до тунелів, які атакували США й Ізраїль на 18 підземних ракетних об’єктах. Іран також відремонтував інші частини баз, а також пошкоджені дороги. Речник Пентагону Шон Парнелл у коментарі CNN повторив попередню заяву, що "американські збройні сили є найпотужнішими у світі й мають усе необхідне для виконання завдань у час і в місці, обраних президентом".