Франція перехопила підсанкційний танкер рф в Атлантичному океані

01 червня 2026, 09:53
Скриншот з відео
В операції взяла участь і Велика Британія.
Військово-морські сили Франції затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбулася в Атлантичному океані.
 
Про це написав президент Франції Емманюель Макрон.
 
Танкер Tagor, який прямував із росії, затримали 31 травня. За словами Макрона, операцію у відкритому морі провели за підтримки інших партнерів, зокрема й Великої Британії.
 
"Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку росія веде проти України вже понад чотири роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", – повідомив президент Франції.
 
Нагадаємо, що у лютому 2026 року Європейський Союз продовжив дію санкцій проти росії ще на рік – до 24 лютого 2027 року. У ЄС вимагають від росії "негайно, повністю й беззастережно" вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів і припинити всі воєнні дії, включно з атаками на цивільні об’єкти.
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
