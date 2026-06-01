Франція перехопила підсанкційний танкер рф в Атлантичному океані

В операції взяла участь і Велика Британія.

Військово-морські сили Франції затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбулася в Атлантичному океані.

Про це написав президент Франції Емманюель Макрон.

Танкер Tagor, який прямував із росії, затримали 31 травня. За словами Макрона, операцію у відкритому морі провели за підтримки інших партнерів, зокрема й Великої Британії.

"Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку росія веде проти України вже понад чотири роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морської навігації, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", – повідомив президент Франції.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року Європейський Союз продовжив дію санкцій проти росії ще на рік – до 24 лютого 2027 року. У ЄС вимагають від росії "негайно, повністю й беззастережно" вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів і припинити всі воєнні дії, включно з атаками на цивільні об’єкти.