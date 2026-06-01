лукашенко закликав Вірменію не підтримувати ЄС

Він звернувся до громадян Вірменії та порадив "не поспішати" з вибором.

Самопроголошений лідер білорусі лукашенко застеріг Вірменію від повторення "того, що сталося в Україні" через амбіції держави щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це він заявив під час саміту Євразійського економічного союзу в Астані, передає "БЕЛТА".

Зокрема він порадив народу Вірменії "бути дуже обережним" під час вибору майбутнього розвитку, обираючи між ЄС та Євразійським економічним союзом – організацією регіональної економічної інтеграції, до якої входять Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизстан та росія.

лукашенко повʼязав заяви про вступ Вірменії до Євросоюзу з майбутніми виборами, які планують провести 7 червня.