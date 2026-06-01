лукашенко закликав Вірменію не підтримувати ЄС
01 червня 2026, 09:09
Він звернувся до громадян Вірменії та порадив "не поспішати" з вибором.
Самопроголошений лідер білорусі лукашенко застеріг Вірменію від повторення "того, що сталося в Україні" через амбіції держави щодо вступу до Європейського Союзу.
Про це він заявив під час саміту Євразійського економічного союзу в Астані, передає "БЕЛТА".
Зокрема він порадив народу Вірменії "бути дуже обережним" під час вибору майбутнього розвитку, обираючи між ЄС та Євразійським економічним союзом – організацією регіональної економічної інтеграції, до якої входять Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизстан та росія.
лукашенко повʼязав заяви про вступ Вірменії до Євросоюзу з майбутніми виборами, які планують провести 7 червня.
"Ми не тиснемо на людей, ми розуміємо, що це політична гра – скоро вибори у Вірменії. Природно, що це роблять для виборів. Але вірменське керівництво робить це марно. Це стає приниженням Євразійського економічного союзу. І всі члени ЄАЕС одноголосно погодились із цим", – висловився білоруський лідер.
Він закликав громадян Вірменії "не поспішати" з вибором, "думати" й бути "мудрими людьми", аби "не повторити того, що сталося в Україні".
"Вірмени повинні бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити того, що сталося в Україні. В Україні все почалося саме так", – висловився лукашенко.