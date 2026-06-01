Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

лукашенко закликав Вірменію не підтримувати ЄС

01 червня 2026, 09:09
лукашенко закликав Вірменію не підтримувати ЄС
Він звернувся до громадян Вірменії та порадив "не поспішати" з вибором.
Самопроголошений лідер білорусі лукашенко застеріг Вірменію від повторення "того, що сталося в Україні" через амбіції держави щодо вступу до Європейського Союзу.
 
Про це він заявив під час саміту Євразійського економічного союзу в Астані, передає "БЕЛТА".
 
Зокрема він порадив народу Вірменії "бути дуже обережним" під час вибору майбутнього розвитку, обираючи між ЄС та Євразійським економічним союзом – організацією регіональної економічної інтеграції, до якої входять Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизстан та росія. 
 
лукашенко повʼязав заяви про вступ Вірменії до Євросоюзу з майбутніми виборами, які планують провести 7 червня. 
 
"Ми не тиснемо на людей, ми розуміємо, що це політична гра – скоро вибори у Вірменії. Природно, що це роблять для виборів. Але вірменське керівництво робить це марно. Це стає приниженням Євразійського економічного союзу. І всі члени ЄАЕС одноголосно погодились із цим", – висловився білоруський лідер. 
 
Він закликав громадян Вірменії "не поспішати" з вибором, "думати" й бути "мудрими людьми", аби "не повторити того, що сталося в Україні".
 
"Вірмени повинні бути дуже обережними, щоб, не дай Боже, не повторити того, що сталося в Україні. В Україні все почалося саме так", – висловився лукашенко.
 
Білорусьвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Хліб та Видовища
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 травня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється