Сирію вперше в історії запросили на саміт G7

21 травня 2026, 17:45
Фото: з вільних джерел
Чинний президент Сирії стане першим сирійським лідером, який візьме участь у зустрічі Групи семи у Франції.

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше в історії візьме участь у саміті лідерів країн Групи семи (G7), який цього року відбудеться у Франції. 

Про це повідомляє новинна агенція Reuters, посилаючись на джерела.

За даними агентства, це перший випадок участі сирійського лідера або представника Сирії в саміті "Групи Семи" з моменту створення формату у 1975 році.

Запрошення, як зазначається, було передано через міністра фінансів Сирії Ісру Барніє під час фінансових переговорів G7 у Парижі на початку тижня. Очікується, що аш-Шараа відвідає саміт, який пройде 15–17 червня в Евіан-ле-Бен на південному сході Франції.

За словами співрозмовників Reuters, участь Сирії може бути пов’язана з обговоренням її потенційної ролі як транзитного вузла для глобальних ланцюгів постачання на тлі змін у регіональній безпеці та ситуації навколо Ормузької протоки.

Після 14 років громадянської війни Сирія намагається відновити економіку та повернутися до міжнародної співпраці. Попри часткове пом’якшення санкцій, процес залучення інвестицій і відновлення фінансових зв’язків залишається повільним і складним.

 
