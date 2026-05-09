Японія може відправити урядову делегацію до росії – Bloomberg

09 травня 2026, 19:37
Японська влада готує поїздку офіційної делегації до москви, щоб забезпечити захист майна своїх компаній, які продовжують працювати на російському ринку.

Японія може відправити урядову делегацію до росії вже наприкінці травня 2026 року. Головна мета поїздки – підтримання каналів зв'язку з москвою для надання допомоги японським компаніям, які досі не залишили російський ринок.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства торгівлі Японії.

У профільному відомстві уточнили, що наразі триває етап узгодження деталей візиту. Склад делегації може бути розширений залежно від поточної безпекової та політичної ситуації.

Офіційні особи: Представники уряду, які відповідають за торговельно-економічні відносини.

Бізнес-сектор: Представники зацікавлених корпорацій. Зокрема тих, що задіяні у критично важливих енергетичних проєктах.

Офіційний Токіо наголошує, що першочерговим завданням є захист майна, акцій та виробничих потужностей японських підприємств, що залишаються в рф. Для цього уряд продовжує підтримувати комунікацію на міждержавному рівні, попри загальне охолодження відносин через агресію проти України.

Варто зауважити, що Японія як член G7 запровадила жорсткі санкції проти Кремля, проте намагається зберегти контроль над стратегічно важливими інвестиціями своїх компаній.

Міністерство торгівлі окремо прокоментувало попередні повідомлення агентства Kyodo про те, що делегація нібито має намір обговорювати економічне співробітництво в очікуванні завершення війни в Україні. У відомстві цю інформацію офіційно заперечили.

Японія продовжить координувати санкційну політику з партнерами по G7.

Поточна ситуація не дозволяє розглядати будь-які нові форми економічної кооперації з росією.

Візит має виключно технічний характер для підтримки існуючого бізнесу.

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
