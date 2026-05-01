Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія стала головним постачальником нафти до Сирії – Reuters

01 травня 2026, 18:03
росія стала головним постачальником нафти до Сирії – Reuters
Обсяги експорту нафти рф до Сирії зросли приблизно на 75% цього року.

російська федерація різко наростила постачання нафти до Сирії та фактично стала головним постачальником "чорного золота" для країни, попри політичну напругу довкола москви через її підтримку колишнього президента Башара аль-Асада та зміну політичного курсу нового сирійського уряду.

Як повідомляє Reuters із посиланням на дані відстеження суден LSEG, MarineTraffic і Shipnext, цього року постачання російської нафти до Сирії зросли приблизно на 75% – до близько 60 000 барелів на добу.

За словами представника сирійської нафтової транспортної компанії, який говорив на умовах анонімності, російська нафта постачається за ціною нижчою за Brent. Контракт на постачання, за його словами, був укладений ще до початку ескалації війни в Ірані.

Видання зазначає, що постачання здійснюються танкерами, які перебувають під західними санкціями. Водночас сирійська влада у державних медіа повідомляє лише про прибуття партій нафти, не уточнюючи їхнього походження.

Єдиним винятком стала поставка, яку уряд публічно пов’язав із Саудівською Аравією у листопаді – вона була описана як гуманітарний грант.

Представник державної Сирійської нафтової компанії заявив, що Дамаск намагається диверсифікувати джерела імпорту та веде переговори щодо можливої нафтової угоди з Туреччиною, однак без конкретного результату.

До 2025 року головним постачальником нафти до Сирії був Іран, тоді як роль росії обмежувалася епізодичними поставками дизельного палива.

За даними французької аналітичної компанії Kpler, у 2024 році весь імпорт нафти до Сирії – близько 22,2 млн барелів – надходив з Ірану, який припинив постачання після падіння режиму Асада.

 

РосіяСиріянафта

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється