росія стала головним постачальником нафти до Сирії – Reuters

Обсяги експорту нафти рф до Сирії зросли приблизно на 75% цього року.

російська федерація різко наростила постачання нафти до Сирії та фактично стала головним постачальником "чорного золота" для країни, попри політичну напругу довкола москви через її підтримку колишнього президента Башара аль-Асада та зміну політичного курсу нового сирійського уряду.

Як повідомляє Reuters із посиланням на дані відстеження суден LSEG, MarineTraffic і Shipnext, цього року постачання російської нафти до Сирії зросли приблизно на 75% – до близько 60 000 барелів на добу.

За словами представника сирійської нафтової транспортної компанії, який говорив на умовах анонімності, російська нафта постачається за ціною нижчою за Brent. Контракт на постачання, за його словами, був укладений ще до початку ескалації війни в Ірані.

Видання зазначає, що постачання здійснюються танкерами, які перебувають під західними санкціями. Водночас сирійська влада у державних медіа повідомляє лише про прибуття партій нафти, не уточнюючи їхнього походження.

Єдиним винятком стала поставка, яку уряд публічно пов’язав із Саудівською Аравією у листопаді – вона була описана як гуманітарний грант.

Представник державної Сирійської нафтової компанії заявив, що Дамаск намагається диверсифікувати джерела імпорту та веде переговори щодо можливої нафтової угоди з Туреччиною, однак без конкретного результату.

До 2025 року головним постачальником нафти до Сирії був Іран, тоді як роль росії обмежувалася епізодичними поставками дизельного палива.

За даними французької аналітичної компанії Kpler, у 2024 році весь імпорт нафти до Сирії – близько 22,2 млн барелів – надходив з Ірану, який припинив постачання після падіння режиму Асада.