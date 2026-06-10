Папа Римський освятив гуманітарну допомогу, яку аргентинська черниця везе до України

Понтифік перебуває з офіційним візитом в Іспанії.

В Іспанії Папа Римський Лев XIV урочисто освятив колону транспортних засобів, призначених для відправки в Україну як гуманітарна допомога.

Про це повідомляє America Magazine.

Церемонія відбулася в Барселоні перед Олімпійським стадіоном, де на зустріч із понтифіком зібралося близько 40 000 молодих людей.

Папа Лев вийшов з машини, щоб привітати аргентинську черницю Люсію Карам, яка живе в Іспанії, та благословити 21 машину швидкої допомоги, один пікап та дев'ять інших транспортних засобів, які вона та її команда зібрали для охопленої війною України. Усі ці машини волонтери доправлять українським медикам та громадам уже найближчими днями.

Сестра Лусія, яка зараз їде до України, сказала: "Він був дуже теплим і дуже близьким. Він подякував мені за те, що я дозволив йому освятити машини швидкої допомоги. Я сказала йому, що дуже важливо привернути увагу світу до ситуації в Україні, зосередитися на Україні. Він сказав мені, що це питання його дуже хвилює. Я сказав, що людям потрібно почути його розмову про Україну, а він сказав, що мир справді під загрозою".

Також черниця повідомила, що понтифіку подарували запечатану коробку з українським прапором, яку називають "скринькою перемоги", і коли війна закінчиться, її можна буде відкрити та розгорнути прапор.