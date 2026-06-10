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Макрон розкрив деталі майбутніх переговорів Зеленського на саміті "Великої сімки"

10 червня 2026, 21:55
Макрон розкрив деталі майбутніх переговорів Зеленського на саміті
Фото: Укрінформ
Зеленський приєднається до лідерів G7 задля відновлення спільного фронту.

Президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту країн "Великої сімки" (G7), який проходитиме у французькому місті Евіан-ле-Бен.

Про це заявив Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі із представниками громадянського суспільства в Єлисейському палаці, повідомляє "Укрінформ".

Головною метою зустрічі стане відновлення єдиної та консолідованої позиції провідних держав світу щодо підтримки Києва. За словами французького лідера, саміт розпочнеться з окремого закритого засідання глав семи держав, де вони розглянуть глобальні міжнародні кризи. Проте ключовий блок переговорів за участю української сторони запланований на ранок вівторка.
 
"У вівторок вранці ми матимемо дискусію щодо України із Президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що потрібно відновити зближення позицій у G7 на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори і зобов’язання", – наголосив Еммануель Макрон.
 
Головною метою зустрічі стане відновлення єдиної та консолідованої позиції провідних держав світу щодо підтримки Києва. За словами французького лідера, саміт розпочнеться з окремого закритого засідання глав семи держав, де вони розглянуть глобальні міжнародні кризи. Проте ключовий блок переговорів за участю української сторони запланований на ранок вівторка.
 
"У вівторок вранці ми матимемо дискусію щодо України із Президентом Зеленським. І це дуже важливо для нас, тому що потрібно відновити зближення позицій у G7 на підтримку України щодо різних аспектів, очевидно, цієї війни. Тобто потрібні підтримка, переговори і зобов’язання", – наголосив Еммануель Макрон.

 

Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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