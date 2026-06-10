путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни
10 червня 2026, 19:31
Фото: з вільного доступу
Закон набуде чинності 1 вересня 2026 року.
Російський агресор путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно громадян, обвинувачених у правопорушеннях, що російська влада трактує як такі, що вчинені "проти інтересів росії".
Про це повідомляють росЗМІ.
Зокрема, йдеться про справи щодо поширення так званих "фейків" про російську армію, її "дискредитації", участі в діяльності "небажаних організацій", порушення правил діяльності "іноагентів", проявів "неповаги до влади", а також окремих порушень, пов’язаних із трактуванням історичних подій.
Арешт майна та коштів може застосовуватися вже на етапі складання адміністративного протоколу, ще до винесення судового рішення. Закон набуде чинності 1 вересня 2026 року.
Раніше губернатор Білгородської області рф В’ячеслав Гладков запропонував заборонити навчатися у вищих навчальних закладах держави й технікумах підліткам, які вчинили щодо армії та влади "протиправні дії".