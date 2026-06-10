Закон набуде чинності 1 вересня 2026 року.

Російський агресор путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно громадян, обвинувачених у правопорушеннях, що російська влада трактує як такі, що вчинені "проти інтересів росії".

Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, йдеться про справи щодо поширення так званих "фейків" про російську армію, її "дискредитації", участі в діяльності "небажаних організацій", порушення правил діяльності "іноагентів", проявів "неповаги до влади", а також окремих порушень, пов’язаних із трактуванням історичних подій.

Арешт майна та коштів може застосовуватися вже на етапі складання адміністративного протоколу, ще до винесення судового рішення. Закон набуде чинності 1 вересня 2026 року.

Раніше губернатор Білгородської області рф В’ячеслав Гладков запропонував заборонити навчатися у вищих навчальних закладах держави й технікумах підліткам, які вчинили щодо армії та влади "протиправні дії".