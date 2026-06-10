Танкери вимикають свої транспондери, щоб таємно вивозити нафту через Ормузьку протоку

Уже поза межами протоки нафту перекачують на інші танкери, які везуть сировину покупцям в Азію та інші регіони.

Біля узбережжя Оману зібралися вже16 танкерів, щоб перекачати мільйони барелів нафти, яка раніше застрягла у Перській затоці. Прохід вдається зробити через хитрощі з транспондерами. Зараз усе більше танкерів вимикають свої транспондери, завдяки чому потоки нафти через Ормузьку протоку помітно зросли.

Традиційні системи відстеження суден майже не фіксують змін, проте керівники судноплавних компаній, азійські покупці нафти та супутникові знімки свідчать про протилежне: протока стала значно вільнішою, а транзит – стабільнішим і більшим за обсягом. Країни Перської затоки використовують власні судна, щоб вивозити нафту за межі протоки і уникати величезних зборів, які вимагають нечисленні приватні судновласники, готові ризикувати. Уже поза межами протоки нафту перекачують на інші танкери, які везуть сировину покупцям в Азію та інші регіони. Збільшення кількості таких "затемнених" рейсів збіглося в часі з допомогою США, які координують рух суден через водний шлях. Це дозволило уникнути стрибка цін на тлі війни з Іраном, яка спричинила найбільший збій у постачанні нафти в історії.