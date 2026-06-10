У МЗС назвали штучною прив’язку маршруту Зеленського за кордоном до напруженості у відносинах з Польщею
10 червня 2026, 20:09
Фото: unian.ua
Зміна маршруту не має відношення до скандалу, який виник між Києвом та Варшавою через присвоєння одній з військових частин звання "Героїв УПА".
Логістика українського президента вирішується окремо і це питання політизувати не варто.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу.
"Логістика президента вирішується окремо його Службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики. Більше того – не варто привертати до них увагу з безпекових міркувань", – сказав він.
За словами Тихого, зміна маршруту не має відношення до скандалу, який виник між Києвом та Варшавою через присвоєння одній з військових частин звання "Героїв УПА". Речник МЗС назвав "штучною" прив'язку зміни маршруту до цього інциденту.
Нагадаємо, 7 червня Володимир Зеленський вирушив до Британії не через польський аеропорт у Жешуві, як це було раніше, а через Кишинів. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення щодо маршруту було особистим вибором українського президента.
"Президент Зеленський користується іншими можливостями, ніж Жешув, і все. Я не буду йому вказувати, звідки і як він має літати. Жешув не був закритий", - наголосив він.
Таким чином Туск прокоментував припущення про те, що польська сторона нібито могла обмежити роботу аеропорту, аби вплинути на рішення Зеленського щодо присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".