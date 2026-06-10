У МЗС назвали штучною прив’язку маршруту Зеленського за кордоном до напруженості у відносинах з Польщею

Зміна маршруту не має відношення до скандалу, який виник між Києвом та Варшавою через присвоєння одній з військових частин звання "Героїв УПА".

Логістика українського президента вирішується окремо і це питання політизувати не варто.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Логістика президента вирішується окремо його Службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики. Більше того – не варто привертати до них увагу з безпекових міркувань", – сказав він.

За словами Тихого, зміна маршруту не має відношення до скандалу, який виник між Києвом та Варшавою через присвоєння одній з військових частин звання "Героїв УПА". Речник МЗС назвав "штучною" прив'язку зміни маршруту до цього інциденту.