Трамп запросив Навроцького на святкування дня народження

Президент Кароль Навроцький найближчими вихідними буде гостем у Білому домі.

Президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення на день народження президента США Дональда Трампа і має намір взяти в ньому участь.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM.

Як неофіційно дізнався репортер RMF FM, президент Кароль Навроцький найближчими вихідними буде гостем у Білому домі. Візит пов'язаний із днем народження американського лідера, якому виповнюється 80 років.

Цього ж дня на території Білого дому Дональд Трамп організовує гала-вечір змішаних бойових мистецтв (MMA).

"Дональд Трамп підтримав президента Кароля Навроцького під час виборчої кампанії, президенти мають чудові стосунки, тому не дивно, що Кароль Навроцький може з'явитися на урочистостях серед гостей президента", – повідомило джерело в Білому домі.

За інформацією радіостанції, наразі узгоджуються деталі цього візиту. Президент вилетить до США в неділю. Візит не матиме офіційного характеру.