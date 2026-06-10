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Нафта дорожчає після нових ударів США по Ірану

10 червня 2026, 10:57
Нафта дорожчає після нових ударів США по Ірану
Трейдери знову закладають геополітичну премію за ризик на тлі збитого Apache та скорочення запасів нафти в США.

Ціни на нафту зросли після того, як американські військові завдали нових ударів по Ірану, а ринкові дані показали чергове значне падіння запасів сирої нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,7%, до $92,11 за барель, тоді як ціна на американську нафту WTI піднялася на 0,7%, до $88,80.

Старший аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева пояснила зростання поверненням геополітичної премії за ризик. "Хоча дипломатичні зусилля тривають, останні обміни ударами знову підняли геополітичну премію за ризик на нафтових ринках", – зазначила вона. Додатковим чинником стало скорочення запасів сирої нафти у США минулого тижня на 9,12 млн барелів, а запасів бензину, на 1,19 млн барелів.

Нагадаємо, у вівторок Трамп заявив, що переговори з Іраном щодо угоди перебувають на "фінальній стадії". Однак пізніше того ж дня він повідомив, що Іран збив американський вертоліт Apache дроном типу "Шахед", після чого США завдали нових ударів у відповідь.

СШАІраннафта

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