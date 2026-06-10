Берлін хоче віддати Україні розблоковані Будапештом 6,6 млрд, Польща має зауваження

Польща хоче повернути повну вартість допомоги, яку надала Україні в межах Фонду.

Німеччина пропонує віддати Україні усі 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру, які нещодавно розблокувала Угорщина.

Як вказує медіа, Польща хоче повного повернення близько 2 мільярдів злотих (450 мільйонів євро), які вона витратила на допомогу Україні в межах Фонду миру – системи, через яку країнам-членам Європейського Союзу компенсують витрати на передачу зброї Україні.

Всі країни в межах Фонду витратили близько 43 мільярди євро на допомогу Україні, а ЄС погоджувався повернути принаймні 40% від суми, як зазначає RMF24. Тому Брюссель повинен компенсувати близько 13,5 мільярдів євро країнам, однак на його рахунку лише 6,6 мільярда, які розблокувала Угорщина. На тлі цього очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала, щоб на компенсації країнам ЄС з цієї суми пішло лише 10%, а решта – на тренування українських військових та спільні закупівлі озброєння.