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Берлін хоче віддати Україні розблоковані Будапештом 6,6 млрд, Польща має зауваження

10 червня 2026, 21:07
Берлін хоче віддати Україні розблоковані Будапештом 6,6 млрд, Польща має зауваження
Фото: з вільного доступу
Польща хоче повернути повну вартість допомоги, яку надала Україні в межах Фонду.
Німеччина пропонує віддати Україні усі 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру, які нещодавно розблокувала Угорщина. 
 
Про це пише RMF24.
 
Як вказує медіа, Польща хоче повного повернення близько 2 мільярдів злотих (450 мільйонів євро), які вона витратила на допомогу Україні в межах Фонду миру – системи, через яку країнам-членам Європейського Союзу компенсують витрати на передачу зброї Україні.
 
Всі країни в межах Фонду витратили близько 43 мільярди євро на допомогу Україні, а ЄС погоджувався повернути принаймні 40% від суми, як зазначає RMF24. Тому Брюссель повинен компенсувати близько 13,5 мільярдів євро країнам, однак на його рахунку лише 6,6 мільярда, які розблокувала Угорщина. На тлі цього очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала, щоб на компенсації країнам ЄС з цієї суми пішло лише 10%, а решта – на тренування українських військових та спільні закупівлі озброєння.
 
"Це компромісна пропозиція, яка має задовольнити очікування обох сторін. Йдеться не про те, щоб кожен отримав 100% від витраченого, а про забезпечення подальшої підтримки України", – каже Каллас.
 
Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик не погодився з такою пропозицією і заявив, що Польща буде "боротися за кожне євро", а також звинуватив Брюссель у "спробі змінити правила під час гри".
 
Німеччина, яка передала Україні найбільше допомоги в межах Фонду, вважає, що Київ має отримати всі 6,6 мільярда євро.
 
"Німеччина витратить 11,5 мільярдів євро на Україну в цьому році, тому повернення кількох сотень мільйонів євро кардинально нічого не змінить", – йдеться у заяві МЗС Німеччини.
 
На це польська сторона відповіла, що вважає інакше.
 
"Країни, які першими надавали зброю, як-от Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були розраховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення виплат, а цього хочуть країни, які почали надавати підтримку пізніше, як-от Німеччина", – сказав Томчик.

 

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