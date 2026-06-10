Трамп заявив, що Іран втратив шанс на угоду і тепер "заплатить" за це
10 червня 2026, 19:52
Фото: apnews.com
Президент США назвав Іран "хуліганом Близького Сходу".
Президент США Дональд Трамп знову почав погрожувати Ірану через затягування переговорів.
Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.
За його словами, іранська влада затягнула з переговорами про врегулювання конфлікту зі США і тепер їм доведеться "заплатити за це ціну".
У своєму зверненні політик наголосив, що іранська армія перебуває в занепаді. Він додав, що ВМФ та ВПС ісламської республіки більше не існують.
"Хуліган Близького Сходу» мертвий! Вони надто довго тягли із укладанням угоди, яка могла б стати для них чудовим виходом, і тепер їм доведеться за це заплатити", – написав голова Білого дому.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові завдали ударів по Ірану після того, як над Ормузькою протокою було збито вертоліт Apache.