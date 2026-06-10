Трамп заявив, що Іран втратив шанс на угоду і тепер "заплатить" за це

Президент США назвав Іран "хуліганом Близького Сходу".

Президент США Дональд Трамп знову почав погрожувати Ірану через затягування переговорів.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.

За його словами, іранська влада затягнула з переговорами про врегулювання конфлікту зі США і тепер їм доведеться "заплатити за це ціну".

У своєму зверненні політик наголосив, що іранська армія перебуває в занепаді. Він додав, що ВМФ та ВПС ісламської республіки більше не існують.

"Хуліган Близького Сходу» мертвий! Вони надто довго тягли із укладанням угоди, яка могла б стати для них чудовим виходом, і тепер їм доведеться за це заплатити", – написав голова Білого дому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що американські військові завдали ударів по Ірану після того, як над Ормузькою протокою було збито вертоліт Apache.