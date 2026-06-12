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Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію проти Ірану через ядерну програму

12 червня 2026, 08:42
Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію проти Ірану через ядерну програму
Резолюцію підтримали 21 країна, росія та Китай проголосували проти.

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою до Ірану негайно надати звіт про наявні запаси урану. Рішення підтримали 21 країна з 35 членів Ради, співавторами виступили США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Проти проголосували росія, Китай та Нігер, ще 10 держав утрималися.

Про це повідомляє Reuters.

"Дії Ірану не лише викликають нагальну стурбованість щодо характеру його ядерної програми, але й загрожують самій цілісності глобального режиму ядерних гарантій", – йдеться у спільній заяві чотирьох держав та МАГАТЕ.

Резолюцію ухвалили на тлі загострення конфлікту. Лише за кілька годин до голосування США та Іран обмінялися потужними ударами після заяви Трампа про збитий американський гелікоптер Apache. Минулого червня авіація Ізраїлю та США атакувала іранські заводи зі збагачення урану, завдавши серйозних пошкоджень, однак МАГАТЕ впевнене, що більша частина небезпечного матеріалу вціліла.

За даними США, Іран може володіти 440,9 кг урану зі збагаченням до 60%, що є одним кроком від зброєвого рівня у 90%. За оцінками експертів, цієї кількості достатньо для створення 10 ядерних боєголовок. Інспектори МАГАТЕ вимагають "невідкладного" доступу до місць зберігання.

Іранська сторона категорично відкидає звинувачення. Посол Тегерана при МАГАТЕ Реза Наджафі назвав вимоги "надмірними" й звинуватив Раду директорів у спробі "вибілити дії США". Тегеран раніше попереджав, що через різкі кроки може припинити співпрацю з МАГАТЕ.

ІранМАГАТЕУранРафаель Гроссі

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