У ЄС допускають обговорення нового формату інтеграції України

21 травня 2026, 15:09
Фото: з вільного доступу
Єврокомісія підтвердила отримання листа від Мерца та наголосила на стратегічному значенні розширення ЄС.

У Європейській комісії відреагували на лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, в якому йшлося про можливе запровадження проміжного статусу "асоційованого члена" для України до повноправного вступу в ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії у коментарі журналістам.

У Брюсселі підтвердили, що лист від канцлера Німеччини дійсно отримано, та наголосили, що вітають сам факт політичної дискусії між державами-членами щодо майбутнього розширення Євросоюзу.

"Ми вітаємо те, що ця дискусія відбувається між державами-членами. І ми закликаємо продовжувати її на рівні Європейської ради", – зазначив речник.

Він додав, що це свідчить про готовність країн ЄС пришвидшувати процес розширення.

За його словами, розширення Європейського Союзу є геостратегічною інвестицією у безпеку, мир і процвітання, а вступ України безпосередньо пов’язаний із безпекою всього блоку.

Також у Єврокомісії наголосили, що процес розширення має бути завершений для всіх країн-кандидатів, які вже тривалий час рухаються до членства.

Водночас речник підкреслив, що будь-які нові або "інноваційні" підходи мають базуватися на принципі оцінки заслуг кожної країни та відповідати чинним правилам розширення ЄС.

Нагадаємо, що зранку 21 травня канцлер Німеччини оголосив, що хоче надати Україні новий формат членства в ЄС. 

 
