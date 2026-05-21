Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія перемістила ядерні боєприпаси до білорусі для навчань

21 травня 2026, 12:46
росія перемістила ядерні боєприпаси до білорусі для навчань
Фото: news.bigmir.net
На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

росія перемістила ядерні боєприпаси до білорусі в рамках спільних військових навчань. На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України.

Про це повідомили в Міноборони рф та Службі безпеки України.

Боєприпаси перемістили в польові пункти зберігання білоруської ракетної бригади. росіяни заявили, що під час навчань військові відпрацьовуватимуть спорядження комплексу "Іскандер-М" ракетами, його переміщення і підготовку до пусків.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

До операції залучили підрозділи СБУ, Нацполіції, Збройних сил, Нацгвардії та ДПСУ. Координує роботу Антитерористичний центр при СБУ.

Військові перевірятимуть громадян та автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій. Можливі обмеження проходу і проїзду вулицями.

18 травня Міністерство оборони білорусі оголосило про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

ядерна зброяСБУБілорусьнавчання

Останні матеріали

США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється