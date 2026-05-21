росія перемістила ядерні боєприпаси до білорусі для навчань

росія перемістила ядерні боєприпаси до білорусі в рамках спільних військових навчань. На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України.

Про це повідомили в Міноборони рф та Службі безпеки України.

Боєприпаси перемістили в польові пункти зберігання білоруської ракетної бригади. росіяни заявили, що під час навчань військові відпрацьовуватимуть спорядження комплексу "Іскандер-М" ракетами, його переміщення і підготовку до пусків.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

До операції залучили підрозділи СБУ, Нацполіції, Збройних сил, Нацгвардії та ДПСУ. Координує роботу Антитерористичний центр при СБУ.

Військові перевірятимуть громадян та автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій. Можливі обмеження проходу і проїзду вулицями.

18 травня Міністерство оборони білорусі оголосило про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.