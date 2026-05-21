Українські дрони вдарили по Сизранському НПЗ за 800 км від кордону

21 травня 2026, 12:07
Українські дрони вдарили по Сизранському НПЗ за 800 км від кордону
Зеленський оприлюднив відео наслідків удару по НПЗ.

У ніч на четвер, 21 травня, далекобійні ударні дрони Сил безпілотних систем та підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій за понад 800 кілометрів від українського кордону влучили в Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області росії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

На відео, яке оприлюднив глава держави, видно густий стовп чорного диму та масштабну пожежу. 

У ССО наголосили, що цей НПЗ щороку може переробляти до дев'яти мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує паливом військові частини армії рф на півдні та в центрі країни, а також російську воєнну авіацію. З цього нафтопереробного заводу росіяни експортують нафтопродукти через Каспійське море та Волгу.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") також опублікував фото одного з дронів, які атакували НПЗ.

