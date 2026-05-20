Втомився чекати на Трампа: Зеленський хоче передати мирний процес до рук Європи

Зеленський хоче, щоб Британія, Франція та Німеччина очолили переговори з росією.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на відновлення формату E3 – неформального альянсу Британії, Франції та Німеччини – для просування мирного процесу.

Про це пише The Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами джерел, Київ вважає, що переговори за посередництва США вичерпали себе: Трамп дедалі більше відволікається на війну з Іраном. Залучення E3 є однією з ініціатив Зеленського для посилення ролі Європи за столом переговорів.

Зеленський порушив можливість формату "E3 плюс Україна" під час телефонної розмови з президентом Франції Макроном минулих вихідних. Після розмови він заявив, що веде переговори з Лондоном, Парижем та Берліном щодо надання міні-альянсу "більшого змісту". Джерело в одній із країн E3 підтвердило початок переговорів, однак конкретних планів щодо прямих контактів з москвою поки що немає.

У Києві вважають, що зараз є можливість домовитися з росією на рівних умовах – тиск на путіна зростає. Українське керівництво перебуває у піднесеному настрої після успішних атак по московському регіону. Водночас росія щомісяця втрачає близько 35 тисяч солдатів і не може поповнити втрати. Показово, що путін вже почав називати Зеленського "паном Зеленським" і допустив можливість особистої зустрічі.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з росією щодо завершення війни в Україні.