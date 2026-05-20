Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Втомився чекати на Трампа: Зеленський хоче передати мирний процес до рук Європи

20 травня 2026, 13:47
Втомився чекати на Трампа: Зеленський хоче передати мирний процес до рук Європи
facebook.com/KeirStarmer
Зеленський хоче, щоб Британія, Франція та Німеччина очолили переговори з росією.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на відновлення формату E3 – неформального альянсу Британії, Франції та Німеччини – для просування мирного процесу.

Про це пише The Telegraph з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами джерел, Київ вважає, що переговори за посередництва США вичерпали себе: Трамп дедалі більше відволікається на війну з Іраном. Залучення E3 є однією з ініціатив Зеленського для посилення ролі Європи за столом переговорів.

Зеленський порушив можливість формату "E3 плюс Україна" під час телефонної розмови з президентом Франції Макроном минулих вихідних. Після розмови він заявив, що веде переговори з Лондоном, Парижем та Берліном щодо надання міні-альянсу "більшого змісту". Джерело в одній із країн E3 підтвердило початок переговорів, однак конкретних планів щодо прямих контактів з москвою поки що немає.

У Києві вважають, що зараз є можливість домовитися з росією на рівних умовах – тиск на путіна зростає. Українське керівництво перебуває у піднесеному настрої після успішних атак по московському регіону. Водночас росія щомісяця втрачає близько 35 тисяч солдатів і не може поповнити втрати. Показово, що путін вже почав називати Зеленського "паном Зеленським" і допустив можливість особистої зустрічі.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з росією щодо завершення війни в Україні.

НімеччинаФранціяВладімір ПутінпереговориБританіяВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється