Європа шукає посередника для діалогу з путіним – FT

Серед них Драгі та Меркель.

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з росією щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Серед імен, що розглядаються, – колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александр Стубб та його попередник Сауллі Нііністьо. Зеленський, за словами українського високопосадовця, хотів би, щоб Європу на переговорах представляв "хтось на кшталт Драгі" або "сильний, чинний лідер". Очікується, що президент України обговорить це питання з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії цього тижня.

Драгі вважається надійною фігурою, що користується повагою в усьому ЄС. Щодо Нііністьо, один із посадовців зазначив, що він є одним із небагатьох європейців із робочими стосунками з путіним, однак "росіяни зараз дуже незадоволені Фінляндією". Інший чиновник вважає, що переговірником має стати представник країни без "багажу" у відносинах зі Сходом – наприклад, із Нідерландів чи Португалії.

Обговорення відбуваються після того, як і Вашингтон, і Київ підтримали ідею окремого європейського діалогу з путіним паралельно з американськими мирними зусиллями. Адміністрація Трампа повідомила ЄС, що не заперечує проти такого формату.

На зустрічі на Кіпрі також обговорять червоні лінії ЄС щодо можливого врегулювання та умови, за яких Брюссель готовий розпочати діалог із кремлем. Деякі уряди побоюються, що сама дискусія лише оголить розбіжності всередині ЄС щодо України та росії.