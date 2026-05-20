Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа шукає посередника для діалогу з путіним – FT

20 травня 2026, 13:19
Європа шукає посередника для діалогу з путіним – FT
з вільних джерел
Серед них Драгі та Меркель.

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять можливих кандидатів на роль переговірника з росією щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Серед імен, що розглядаються, – колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александр Стубб та його попередник Сауллі Нііністьо. Зеленський, за словами українського високопосадовця, хотів би, щоб Європу на переговорах представляв "хтось на кшталт Драгі" або "сильний, чинний лідер". Очікується, що президент України обговорить це питання з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії цього тижня.

Драгі вважається надійною фігурою, що користується повагою в усьому ЄС. Щодо Нііністьо, один із посадовців зазначив, що він є одним із небагатьох європейців із робочими стосунками з путіним, однак "росіяни зараз дуже незадоволені Фінляндією". Інший чиновник вважає, що переговірником має стати представник країни без "багажу" у відносинах зі Сходом – наприклад, із Нідерландів чи Португалії.

Обговорення відбуваються після того, як і Вашингтон, і Київ підтримали ідею окремого європейського діалогу з путіним паралельно з американськими мирними зусиллями. Адміністрація Трампа повідомила ЄС, що не заперечує проти такого формату.

На зустрічі на Кіпрі також обговорять червоні лінії ЄС щодо можливого врегулювання та умови, за яких Брюссель готовий розпочати діалог із кремлем. Деякі уряди побоюються, що сама дискусія лише оголить розбіжності всередині ЄС щодо України та росії.

війнаАнгела МеркельВладімір ПутінМаріо ДрагіпереговориЄвросоюзАлександр Стубб

Останні матеріали

Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється