МЗС Китаю спростувало інформацію про навчання армії рф

20 травня 2026, 11:18
Фото: з вільного доступу
При цьому китайська сторона продовжує називати повномасштабне вторгнення росії в Україну "кризою".

Міністерство закордонних справ Китаю спростувало публікацію Reuters про таємну підготовку близько 200 російських військовослужбовців китайською армією наприкінці 2025 року. У відомстві назвали матеріал спробою перекласти відповідальність за війну в Україні на Китай.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Китай послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції й докладає зусиль для сприяння мирним переговорам", – йдеться у відповіді МЗС КНР, яке закликало "не навмисно розпалювати конфронтацію і не перекладати провину на інших". При цьому китайська сторона продовжує називати повномасштабне вторгнення росії в Україну "кризою".

Спростування пролунало на тлі зустрічі Сі Цзіньпіна з путіним у Пекіні. Відкриваючи саміт, Сі заявив, що міжнародна ситуація є "складною та нестабільною", а "одностороння гегемонія" набирає обертів. Він закликав Китай і росію разом сприяти побудові "справедливої системи глобального управління".

