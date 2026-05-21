Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай таємно готував операторів дронів з елітного російського підрозділу "Рубікон" – Welt

21 травня 2026, 10:25
Китай таємно готував операторів дронів з елітного російського підрозділу
"Рубікон" – військова структура у складі збройних сил росії, що спеціалізується на сучасних бойових безпілотниках і вважається одним із ключових російських центрів розвитку дронових технологій.

Серед російських військових, яких міг таємно навчати Китай, були оператори дронів елітного підрозділу "Рубікон".

Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на секретні документи.

За даними видання, підготовка проходила наприкінці 2025 року, а з початку 2026 року десятки навчених у Китаї російських військових вже брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах рф.

"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" –російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", – йдеться у матеріалі Welt.

Програма підготовки включала використання бойових безпілотників, сучасні бойові симуляції, системи радіоелектронної боротьби та методи протидії дронам. російські військові проходили як практичні заняття, так і тренування на віртуальних симуляторах.

"Рубікон" – військова структура у складі збройних сил росії, що спеціалізується на сучасних бойових безпілотниках і вважається одним із ключових російських центрів розвитку дронових технологій.

Раніше повідомлялося, що китайські військові наприкінці 2025 року таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.

Водночас Китай офіційно заперечував інформацію про таємну підготовку російських солдатів та називав такі заяви спробою перекласти відповідальність за війну в Україні.

Китайнавчаннявійськовіросія окупанти

Останні матеріали

США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється