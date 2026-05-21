Китай таємно готував операторів дронів з елітного російського підрозділу "Рубікон" – Welt

Серед російських військових, яких міг таємно навчати Китай, були оператори дронів елітного підрозділу "Рубікон".

Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на секретні документи.

За даними видання, підготовка проходила наприкінці 2025 року, а з початку 2026 року десятки навчених у Китаї російських військових вже брали участь у бойових операціях в Україні. Частина з них після навчання отримала командні посади у підрозділах рф.

"Серед підготовлених у Китаї військових були також представники "Рубікону" –російського елітного підрозділу безпілотників, присутність якого часто суттєво впливає на перебіг подій у прифронтових регіонах України", – йдеться у матеріалі Welt.

Програма підготовки включала використання бойових безпілотників, сучасні бойові симуляції, системи радіоелектронної боротьби та методи протидії дронам. російські військові проходили як практичні заняття, так і тренування на віртуальних симуляторах.

"Рубікон" – військова структура у складі збройних сил росії, що спеціалізується на сучасних бойових безпілотниках і вважається одним із ключових російських центрів розвитку дронових технологій.

Раніше повідомлялося, що китайські військові наприкінці 2025 року таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.

Водночас Китай офіційно заперечував інформацію про таємну підготовку російських солдатів та називав такі заяви спробою перекласти відповідальність за війну в Україні.