Сі Цзіньпін відмовив путіну у новому газопроводі – WP

21 травня 2026, 08:00
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Китай показав межі підтримки росії.

Під час візиту до Пекіна путін знову не зміг домогтися остаточної згоди Китаю на будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Попри багаторічні переговори, Пекін не поспішає підписувати остаточні домовленості.

Про це пише The Washington Post.

Проєкт мав би дозволити росії щорічно постачати до Китаю до 50 мільярдів кубометрів газу, що є критично важливим для москви після втрати європейського ринку. Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков після переговорів визнав, що конкретних термінів запуску досі немає, а деталі "все ще потребують узгодження".

Ситуація знову продемонструвала реальні межі російсько-китайського партнерства. Після повномасштабного вторгнення в Україну росія стала значно залежнішою від Китаю – в енергетиці, технологіях та промислових компонентах. Пекін цим користується, намагаючись отримати максимальну вигоду з ослабленого становища москви.

Попри публічну демонстрацію єдності – спільну критику "односторонньої гегемонії" США та підтримку тези про "першопричини" війни в Україні – між двома країнами зберігається прихована напруга. російські спецслужби розслідують щонайменше один випадок імовірного китайського шпигунства. Крім того, москву турбує, що китайські компоненти активно використовуються у виробництві українських дронів – це дозволило Україні значно збільшити випуск БПЛА за останній рік.

Таким чином, Пекін зберігає вигідний для себе баланс – підтримуючи відносини з кремлем, але уникаючи повної прив'язки до російських інтересів.

