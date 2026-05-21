Федоров озвучив статистику втрат рф і ефективність української ППО

21 травня 2026, 12:30
Окремо міністр анонсував зміни в системі рекрутингу та контрактів у ЗСУ.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що лише у квітні на війні проти України росія втратила 35 203 військових загиблими або важкопораненими.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, зазначивши, що стратегічна мета України полягає у максимальному виснаженні противника.

За його словами, у березні втрати рф становили 35 351 особу, у грудні – 34 544. При цьому ефективність українських сил ураження поступово зростає: якщо у жовтні 2025 року росія втрачала 67 військових на 1 км² просування, то в січні цей показник зріс до 165, у лютому – до 244, у березні – 254, а у квітні знизився до 179.

Окремо міністр повідомив про суттєве посилення української протиповітряної оборони. За його словами, частка збиття російських дронів-камікадзе типу "Шахед" дронами-перехоплювачами за останні чотири місяці зросла вдвічі, попри збільшення російських атак на 35%. Водночас Україна отримала у 2,6 раза більше засобів перехоплення.

"Наша стратегічна ціль – досягти 95% перехоплення повітряних цілей",  – заявив Федоров, додавши, що важливу роль у цьому відіграє впровадження стандартів after-action review, які використовуються в країнах НАТО для аналізу бойових операцій.

Також він повідомив про розробку нових дешевих ракет для боротьби з "Шахедами", які вже проходять тестування. За планом, їх виробництво мають масштабувати у десятки разів для формування запасів на осінньо-зимовий період.

Щодо розвитку системи ППО, Федоров зазначив, що до експериментального проєкту вже долучилися 27 підприємств. Вони формують власні групи протиповітряної оборони у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ, використовуючи дрони-перехоплювачі, РЕБ, радари та інші засоби. Частина таких груп уже працює і, за даними Міноборони, знищила близько 20 повітряних цілей.

Окремо міністр анонсував зміни в системі рекрутингу та контрактів у ЗСУ, нові підходи до ротацій і комплектації підрозділів, а також зменшення випадків самовільного залишення частин.

У сфері оборонних закупівель Федоров пообіцяв перехід до більшої прозорості та тендерних процедур. За його словами, вже проведено одну з найбільших закупівель 155-мм артилерійських боєприпасів, що дозволило зекономити понад 16%, а наступним кроком стане переведення закупівель дронів на конкурентні процедури.

США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
