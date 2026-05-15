Україна перехопила ініціативу на фронті та звільняє території – CNN

15 травня 2026, 09:35
Російський наступ виснажується, а перевага в дронах дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу.
Вперше за довгий час Україна звільнила за місяць більше територій, ніж захопила росія. 
 
Про це повідомляє CNN.
 
Як повідомило видання, згідно з аналізом Інституту вивчення війни (ISW), минулого місяця росія зазнала чистої втрати територій. Це сталося вперше з моменту початку операції ЗСУ в Курській області у серпні 2024 року. Офіцери на передовій зазначають, що настрій окупантів змінюється через виснаження.
 
За словами міністра оборони Михайла Федорова, останні місяці стали "рекордними" за успіхами Києва.
 
"Ми знищили 35 000 росіян і у квітні, і у березні. росії бракує сил для продовження наступальних операцій. Українська армія виснажує росіян", – підкреслив він.
 
Успіхи ЗСУ значною мірою забезпечені перевагою в безпілотниках. Україна активізувала удари середньої дальності, цілячись у російську логістику, склади боєприпасів та командні пункти.
 
"Це впливає на російську логістику. Якщо вони постійно під загрозою, це суттєво уповільнює їхні дії", – пояснює Крістіна Гарвард з ISW.
 
Офіцер СБУ з позивним "Банкір" підтвердив, що на Запорізькому напрямку вдалося відновити контроль над територіями, втраченими місяці тому. Лінія фронту настільки насичена дронами, що окупанти часто лише створюють ілюзію наступу, не маючи змоги утримувати позиції.
 
Україна посилила атаки на нафтогазову інфраструктуру в глибині рф. Це не лише обмежує прибутки москви від експорту сировини, а й змінює сприйняття війни серед російського населення. Водночас росія відповідає масованими обстрілами українських міст. Тільки за останню добу ворог запустив понад 1400 безпілотників та 56 ракет.
 
Ситуацію для рф ускладнюють внутрішні рішення, зокрема блокування Telegram, який військові використовували для зв'язку. Це сталося після того, як SpaceX, за сприяння України, обмежила доступ росіян до Starlink.

 

