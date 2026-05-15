Сирський підписав наказ про системну фіксацію воєнних злочинів росії

15 травня 2026, 19:57
Сирський підписав наказ про системну фіксацію воєнних злочинів росії
Фото Міністерства оборони України
Зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів росії.

Про це він повідомив у Telegram.

Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупаційних військ. Усі відомості вноситимуться до системи "Інтеграційна платформа Дельта" і охоплюватимуть інформацію, виявлену під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на Військову службу правопорядку ЗСУ, у структурі якої працюватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів.

За словами Сирського, зібрані матеріали стануть цифровою доказовою базою для суду. "Подібні злочини не мають терміну давності. За кожен воєнний злочин для кожного російського злочинця має бути невідворотна відповідальність",  – підкреслив головнокомандувач.

