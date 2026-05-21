Віцепрем’єр України розпочав візит до Сербії та зустрівся з прем’єром

Під час перемовин сторони обговорили двосторонні відносини, розвиток торгівлі та економічну співпрацю.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка розпочав візит до Сербії 21 травня, де провів зустріч із прем’єр-міністром країни Джуро Мацутом.

Про це він повідомив у своєму X.

Під час перемовин сторони обговорили двосторонні відносини, розвиток торгівлі та економічну співпрацю. Качка подякував Сербії за підтримку територіальної цілісності України та гуманітарну допомогу, зокрема вразливим категоріям населення та українським дітям.

Окрему увагу було приділено питанням євроінтеграції, зокрема обміну досвідом щодо переговорного процесу вступу до ЄС. Також ішлося про потенційне розширення співпраці у сфері розмінування, енергетики та регіональної взаємодії.

"Цінуємо готовність Сербії надати новий імпульс двостороннім відносинам. Наступна зустріч міжурядової комісії може стати важливим майданчиком для напрацювання конкретних кроків", – зазначив Качка.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідає Сербію пізніше. У сербських медіа раніше повідомлялося про можливий візит уже цього тижня, однак офіційного підтвердження дати наразі немає.

Відносини між Києвом і Белградом залишаються складними через традиційно близькі зв’язки Сербії з росією, однак сторони декларують намір розвивати практичну співпрацю.