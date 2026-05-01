ЄС зупинив виплати Сербії через відкат у судовій реформі

01 травня 2026, 14:49
ЄС зупинив виплати Сербії через відкат у судовій реформі
Фото: AFP, ANDREJ ISAKOVIC
Призначені для Сербії кошти будуть перерозподілені іншим країнам.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос повідомила, що ЄС тимчасово зупинив усі виплати Сербії за планом зростання через погіршення ситуації у сфері правосуддя.

Про це повідомляє N1.

"Наразі ми зупинили усі виплати за планом зростання через відкат у сфері правосуддя. І доки ситуація не виправлена, фінансова підтримка від ЄС не буде надходити", — заявила Кос.

Від Белграда очікують виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо змін у судовій системі та прокуратурі. Якщо Сербія відреагує на ці рекомендації, Єврокомісія проведе оцінку і ухвалить рішення щодо відновлення виплат. Якщо ж висновки виявляться негативними – призначені для Сербії кошти будуть перерозподілені іншим країнам, що охоплюються тією самою програмою.

Наприкінці квітня Венеційська комісія – дорадчий експертний орган при Раді Європи – опублікувала висновок щодо серії змін до сербського законодавства про судову систему і прокуратуру.

Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
