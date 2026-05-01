ЄС зупинив виплати Сербії через відкат у судовій реформі

Призначені для Сербії кошти будуть перерозподілені іншим країнам.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос повідомила, що ЄС тимчасово зупинив усі виплати Сербії за планом зростання через погіршення ситуації у сфері правосуддя.

Про це повідомляє N1.

"Наразі ми зупинили усі виплати за планом зростання через відкат у сфері правосуддя. І доки ситуація не виправлена, фінансова підтримка від ЄС не буде надходити", — заявила Кос.

Від Белграда очікують виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо змін у судовій системі та прокуратурі. Якщо Сербія відреагує на ці рекомендації, Єврокомісія проведе оцінку і ухвалить рішення щодо відновлення виплат. Якщо ж висновки виявляться негативними – призначені для Сербії кошти будуть перерозподілені іншим країнам, що охоплюються тією самою програмою.

Наприкінці квітня Венеційська комісія – дорадчий експертний орган при Раді Європи – опублікувала висновок щодо серії змін до сербського законодавства про судову систему і прокуратуру.