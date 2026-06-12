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Сербія видає паспорти підсанкційним росіянам попри попередження ЄС

12 червня 2026, 10:14
Сербія видає паспорти підсанкційним росіянам попри попередження ЄС
Фото: Rob Engelaar
Лише за перші п'ять місяців 2026 року громадянство в Сербії отримали 44 громадянини рф, а загалом від початку війни, понад 300 росіян.

Попри попередження Євросоюзу, Сербія продовжує видавати паспорти росіянам, які потрапили під санкції США та України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" за результатами аналізу урядових рішень.

Лише за перші п'ять місяців 2026 року громадянство в Сербії отримали 44 громадянини рф, а загалом від початку війни, понад 300 росіян. У їхньому випадку застосовують пришвидшену процедуру, яку Белград пояснює "інтересами Сербії".

Серед тих, хто вже отримав сербський паспорт, Валєрій Казікаєв, що перебуває під санкціями США та України через зв'язки з олігархом Алішером Усмановим, Сєргєй Кондратенко, проти якого Київ запровадив обмеження через діяльність компанії Royal Pay Europe, пов'язаної зі справою про привласнення понад 30 млн євро, а також інженер Ігор Колюшев, пов'язаний із великими російськими інфраструктурними проєктами.

"Прискорене надання сербських паспортів громадянам росії може становити потенційний безпековий ризик для ЄС. Сербія має безвізовий режим із країнами Шенгенської зони, а отже нові громадяни отримують право вільно подорожувати Європою", – прокоментували в Єврокомісії.

Сербія є кандидатом на вступ до ЄС і мала б поступово узгоджувати свою політику з блоком. Проте Белград досі не долучився до антиросійських санкцій і не запровадив візовий режим для росіян.

Сербіяпаспортросія окупанти

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