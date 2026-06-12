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США планують скоротити авіацію і кораблі НАТО в Європі – NYT

12 червня 2026, 10:33
США планують скоротити авіацію і кораблі НАТО в Європі – NYT
Фото: Укрінформ
Скорочення вдарить по розвідці, протичовновій обороні та можливості завдавати ударів Tomahawk вглиб росії.

США планують значно скоротити кількість літаків і військових кораблів, що надаються для операцій НАТО в Європі.

Про це стало відомо NYT від європейських посадовців.

Заплановане скорочення включає зменшення кількості винищувачів F-16 і F-15E з приблизно 150 до 100, скорочення літаків морської розвідки з 26 до 15 та відмову від усіх восьми літаків-заправників. Крім того, передбачається передислокація ракетного підводного човна, авіаносця та кількох військових кораблів, а також виведення однієї з двох груп бомбардувальників, виділених для захисту Європи.

Про рішення союзникам повідомили на початку червня у письмовому документі. Американські офіційні особи дали зрозуміти, що скорочення почнеться набагато раніше, ніж до цього готувалися європейські партнери. Пентагон відмовився коментувати конкретні цифри.

Скорочення обмежить здатність НАТО відстежувати рух російських підводних човнів, проводити розвідку та завдавати ударів Tomahawk вглиб росії. Хоча європейці мають аналогічні ракетні можливості, експерти зазначають, що вони є ефективнішим засобом стримування, коли ними володіють США, оскільки європейці можуть бути обережнішими у їхньому застосуванні.

Нагадаємо, США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб НАТО в Європі.

СШАНАТОЄвросоюз

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