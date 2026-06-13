Мадяр заявив про підтримку старту нового етапу переговорів України з ЄС

Мадяр: "За кілька тижнів вирішили справу, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років".

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що погодив відкриття першого переговорного кластера для України 15 червня після того, як Київ офіційно зобов'язався виконувати угоду щодо прав угорців Закарпаття.

Про це заявив Мадяр у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Україна офіційно включила положення угорсько-української двосторонньої угоди до свого плану дій щодо меншин у рамках процесу вступу до ЄС. Це означає, що виконання українських зобов'язань відтепер стало вимогою ЄС", – зазначив Мадяр у відеозверненні.

За його словами, в майбутньому виконання зобов'язань контролюватимуть Єврокомісія та Єврорада, і якщо Україна їх не виконає, то не зможе просуватися далі у процесі вступу. "За кілька тижнів нам вдалося вирішити справу, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років", – наголосив прем'єр.

Водночас угорська партія "Тиса" внесла до парламенту законопроєкт про масштабну реформу суспільних медіа. Реформа була одним із ключових пунктів виборчої програми Мадяра. Законопроєкт передбачає розділення холдингу MTVA, відновлення роботи агентства MTI як окремої служби новин та створення Незалежного комітету громадських ЗМІ з рівним представництвом влади та опозиції. Усі чинні керівники суспільних медіа втратять свої мандати одразу після ухвалення закону, а нових топменеджерів обиратимуть на відкритих конкурсах.