Трамп може забезпечити Україну ракетами до Patriot без нових витрат США – WP

Європейські країни не поспішають передавати Україні перехоплювачі.

Україні критично бракує ракет-перехоплювачів до систем Patriot, а західні союзники могли б частково закрити цей дефіцит, якби США гарантували швидке поповнення їхніх власних запасів.

Про це йдеться в редакційній статті The Washington Post.

У виданні зазначають, що нестача ракет для Patriot створює сприятливі умови для росії, яка останнім часом активізувала удари балістичними ракетами по українських містах. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що ракети, які залишаються на складах союзників, фактично дозволяють кремлю продовжувати атаки на цивільну інфраструктуру.

На думку авторів, головною перепоною для завершення війни залишається путін, який продовжує висувати неприйнятні для України вимоги, попри переговори щодо можливого припинення бойових дій.

У The Washington Post наголошують, що європейські країни мають певні запаси ракет-перехоплювачів, які могли б передати Києву вже найближчим часом. Водночас союзники побоюються послаблення власної протиповітряної оборони, оскільки не впевнені, що США оперативно компенсують передані боєприпаси.

Редакція вважає, що президент США Дональд Трамп міг би вирішити цю проблему, гарантувавши пріоритетне постачання нових ракет тим країнам, які передадуть свої запаси Україні. Такі гарантії, на думку авторів, мають бути закріплені контрактами, а не лише політичними заявами.

Крім того, видання закликає Вашингтон розширити виробництво ракет у Європі. Зокрема, у Німеччині вже створюються потужності для випуску перехоплювачів до Patriot.

У статті підкреслюється, що підтримка України додатковими ракетами може посилити тиск на росію та наблизити завершення війни. Натомість бездіяльність лише зміцнюватиме впевненість кремля у можливості досягти своїх цілей шляхом масованих повітряних атак.