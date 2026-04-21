Україна пропонує компроміс для пришвидшення вступу до Євросоюзу

Україна готова відкласти доступ до окремих фінансових пільг Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку.

Про це в інтерв’ю Bloomberg TV заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, Київ, зокрема, допускає можливість тимчасово відмовитися від субсидій у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС. Такий крок може допомогти знизити занепокоєння окремих держав-членів, однак Україна хоче спершу узгодити конкретні умови.

Питання аграрних дотацій є одним із найбільш чутливих у переговорах про вступ. Раніше між Україною та деякими країнами ЄС, зокрема Польщею, вже виникали суперечки через лібералізацію торгівлі українською сільськогосподарською продукцією. У разі членства Україна могла б претендувати на значні виплати, що впливає на бюджетні дискусії в Євросоюзі.

ЄС наразі формує довгостроковий бюджет на 2028–2034 роки, у межах якого визначатимуться і правила фінансування аграрного сектору. Качка зазначив, що Україна може приєднатися до Спільної сільськогосподарської політики вже в наступному бюджетному циклі.

Водночас уряд розраховує швидко виконати необхідні умови для вступу і прагне підписати угоду про членство вже у 2027 році, залежно від прогресу переговорів. Після цього державам-членам знадобиться ще кілька років для ратифікації.

Раніше Financial Times писало, що Німеччина та Франція скептично ставляться до ідеї прискореного вступу України до ЄС. За даними видання, вони пропонують надати Києву обмежені "символічні" пільги на перехідному етапі, без доступу до аграрних субсидій і права голосу.