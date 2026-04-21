Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна пропонує компроміс для пришвидшення вступу до Євросоюзу

21 квітня 2026, 17:45
facebook.com/taras.kachka
Україна готова відкласти доступ до окремих фінансових пільг Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку.

Про це в інтерв’ю Bloomberg TV заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, Київ, зокрема, допускає можливість тимчасово відмовитися від субсидій у межах Спільної сільськогосподарської політики ЄС. Такий крок може допомогти знизити занепокоєння окремих держав-членів, однак Україна хоче спершу узгодити конкретні умови.

Питання аграрних дотацій є одним із найбільш чутливих у переговорах про вступ. Раніше між Україною та деякими країнами ЄС, зокрема Польщею, вже виникали суперечки через лібералізацію торгівлі українською сільськогосподарською продукцією. У разі членства Україна могла б претендувати на значні виплати, що впливає на бюджетні дискусії в Євросоюзі.

ЄС наразі формує довгостроковий бюджет на 2028–2034 роки, у межах якого визначатимуться і правила фінансування аграрного сектору. Качка зазначив, що Україна може приєднатися до Спільної сільськогосподарської політики вже в наступному бюджетному циклі.

Водночас уряд розраховує швидко виконати необхідні умови для вступу і прагне підписати угоду про членство вже у 2027 році, залежно від прогресу переговорів. Після цього державам-членам знадобиться ще кілька років для ратифікації.

Раніше Financial Times писало, що Німеччина та Франція скептично ставляться до ідеї прискореного вступу України до ЄС. За даними видання, вони пропонують надати Києву обмежені "символічні" пільги на перехідному етапі, без доступу до аграрних субсидій і права голосу.

УкраїнаЄвросоюзТарас Качка

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється