ЄС обговорює "тіньове членство" для України – FT

20 квітня 2026, 16:55
Пропозиція передбачає часткову інтеграцію без ключових прав.

Франція та Німеччина виступили з ініціативою надати Україні проміжний статус у Європейському Союзі, який передбачає часткову інтеграцію без повноцінних прав членства.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Йдеться про формат, який у медіа вже називають "тіньовим членством", де Україна зможе поступово долучатися до окремих політик ЄС, але без доступу до основних фінансових програм і без права голосу в ухваленні рішень.

За даними видання, Німеччина пропонує модель "асоційованого членства", яка дозволить Україні брати участь у частині зустрічей лідерів ЄС, але не впливатиме на фінансові рішення та бюджет Союзу.

Натомість Франція просуває концепцію "інтегрованої держави", що передбачає обмежений доступ до ключових фондів ЄС, зокрема аграрних субсидій.

Пропозиції фактично передбачають поетапне зближення України з Євросоюзом, включно з участю в освітніх і інвестиційних програмах, таких як Erasmus+, а також можливим частковим застосуванням положень про взаємну оборону.

Водночас у Києві розраховують на швидший шлях до повноправного членства. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв про мету вступу до ЄС уже до 2027 року.

Однак провідні країни ЄС обережно ставляться до прискореного розширення, побоюючись економічних і політичних наслідків для блоку.

За неофіційними оцінками українських посадовців, запропонований формат може стати компромісним варіантом, але не замінює повноцінного членства в ЄС.

 

Останні матеріали

Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Більше публікацій

