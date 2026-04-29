Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія відновила постачання зерна з окупованих територій до Сирії

29 квітня 2026, 12:10
росія відновила постачання зерна з окупованих територій до Сирії
Судна вимикають навігацію і підробляють документи.

Падіння режиму Башара Асада та відновлення дипломатичних відносин між Україною і Сирією не зупинили незаконні поставки українського зерна російськими суднами.

Про це повідомляє видання Türkiye Today.

За даними видання, "тіньовий флот" рф продовжує вивозити зерно з тимчасово окупованих територій України до сирійських портів, обходячи міжнародний контроль.
 
"Падіння режиму Асада та відновлення дипломатичних відносин між Києвом і Дамаском не змогли стримати російські "тіньові флоти" від контрабанди українського зерна на десятки мільйонів доларів до сирійських портів. Тіньовий флот російських суден обходить міжнародний контроль, вимикаючи навігаційні сигнали та підробляючи документи про походження, спрямовуючи прибутки безпосередньо на військові зусилля москви", – йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що москва офіційно дозволила приватним компаніям торгувати зерном, вивезеним із тимчасово окупованих територій України. Одним із ключових учасників цієї схеми є компанія Pallada LLC.
 
"Хоча контрабанда кримського зерна залишається "відкритою таємницею", яку росія публічно заперечує, нові документи, отримані Türkiye Today, свідчать, що москва тепер офіційно дозволяє приватним компаніям торгувати цим зерном на міжнародних ринках. Нелегальна торгівля зерном, яка була тимчасово зупинена, коли наприкінці 2024 року до влади прийшов новий уряд Сирії – відновилася в обсягах, подібних до тих, що спостерігалися за Башара Асада", – зазначає видання.
 
Згідно з документами, окупаційна влада надала Pallada LLC значні квоти на експорт зерна з різних регіонів України. Для обходу міжнародного контролю російські судна використовують тактику приховування.
 
"Вони вимикають навігацію і створюють фальшиві документи про походження… Ця тактика значно ускладнює перехоплення вантажів для сусідніх країн, включно з Туреччиною", –зазначило джерело.
 
Сирія залишається основним напрямком поставок. Водночас окремі партії, за даними розслідування, можуть потрапляти і до інших країн регіону, зокрема Ізраїлю, Єгипту та Лівії.
Сиріязерновійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Політика
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Політика
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Політика
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Політика
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 07:16
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється